Nico Schlotterbeck ist früher als erwartet zurück bei Borussia Dortmund. Schon am Samstag gegen Paderborn könnte der Nationalspieler sein Comeback geben. Auch Ramy Bensebaini ist zurück.

Dortmund (dpa) - Nationalspieler Nico Schlotterbeck ist zurück und steht vor seinem Comeback am Samstag gegen den SC Paderborn. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger, der sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Sprunggelenk verletzt hatte, überstand die Rückkehr ins Mannschaftstraining ebenso unbeschadet wie sein Teamkollege Ramy Bensebaini.

«Sie sind fit, gesund und komplett einsatzbereit fürs Wochenende. Das bedeutet, ich kann auf sie zählen», sagte Trainer Niko Kovac. «Da bin ich sehr glücklich drüber.»

Schlotterbeck schon wieder Option für Klopp?

Damit könnte Schlotterbeck sogar eine Option für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp werden, der in der kommenden Woche zum ersten Mal einen Kader für die Nationalmannschaft benennt. Der Innenverteidiger hatte sich beim 2:1 im WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste schwer verletzt. Ursprünglich war mit seiner Rückkehr frühestens nach der Länderspielpause in einem Monat gerechnet worden.

Auch Bensebaini hatte wegen einer Rippenprellung die ersten Spiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League verpasst.