Erst nicht nominiert, jetzt doch dabei: Christian Kukuk springt mit Checker als Reserve in Aachen ein. Die beiden profitieren von André Thiemes Verzicht.

Aachen (dpa) – Nach der überraschenden Nicht-Nominierung für die Heim-Weltmeisterschaft gehört Olympiasieger Christian Kukuk nun doch zum Aufgebot. Der Springreiter aus Riesenbeck reist mit seinem Gold-Hengst Checker als Reservepaar nach Aachen und wird zumindest im ersten Warm-up-Springen an den Start gehen, hieß es in einer Mitteilung von Pferdesport Deutschland.

Möglich wird dies durch den Verzicht von André Thieme. Der 51-Jährige entschied sich nach dem Nationenpreis im schwedischen Falsterbo gegen einen Start mit Chakaria. Ausschlaggebend seien Unsicherheiten seiner Stute am Wassergraben gewesen. Thieme erklärte: «Im Interesse meines Pferdes und der Mannschaft habe ich entschieden, auf einen Start zu verzichten. Wir wollen kein Risiko eingehen.»

An Thiemes Stelle rückt Marcus Ehning mit Coolio in die vierköpfige Mannschaft auf. Kukuk und Checker übernehmen den frei gewordenen Platz als Reserve.

Vogel führt deutsches Aufgebot an

Noch vor wenigen Tagen hatte Kukuks Nichtberücksichtigung für Verwunderung gesorgt. Er selbst hatte die Entscheidung als «völlig überraschend» bezeichnet und erklärt: «Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.» Nach eigenen Angaben habe er vom Bundestrainer Otto Becker keine Begründung erhalten.

Angeführt wird die deutsche Equipe von Europameister Richard Vogel mit United Touch, mit dem er vor knapp fünf Wochen auch den Großen Preis von Aachen gewonnen hatte. Zur Mannschaft gehören außerdem Sophie Hinners mit Singclair und Daniel Deußer mit Otello.