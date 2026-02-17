Beim FC Bayern ist er enorm wichtig, auch wenn andere Profis im Rampenlicht stehen. Diese Wertschätzschätzung dürfte bei den Vertragsverhandlungen zum Ausdruck kommen, glaubt ein Ex-Bayern-Star.

München (dpa) – Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in höchsten Tönen von Bayern-Profi Konrad Laimer geschwärmt. Der Österreicher habe sich in der Abwehr «zu einem sehr wichtigen Spieler entwickelt», schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne: «Ich finde, dass die Mannschaft in den drei, vier Spielen ohne ihn am schlechtesten performt hat. Laimer ist überragend als rechter Verteidiger, was eigentlich nicht seine Position ist, und er setzt auch Akzente nach vorne. Er bildet zusammen mit Michael Olise ein Duo, ähnlich wie Philipp Lahm und Arjen Robben.»

Laimers Vertrag beim deutschen Meister läuft noch bis Sommer 2027. Aufgrund der guten Leistungen sei es verständlich, dass der 28-Jährige «im Gehaltsgefüge etwas nach oben kommen möchte», schrieb der Weltmeister von 1990. Wirklich schwierige Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung erwartet er aber nicht: «Er fühlt sich in München wohl. Warum sollte er sich wegen einer halben oder einer Million mehr für das Ausland entscheiden, wo er sich erst wieder einleben und durchsetzen muss?»

Matthäus: Auch Lebensqualität in München spricht für Verbleib

Laimer habe in Vincent Kompany zudem einen Trainer, der ihn sehr schätze. «Ein Profi, bei dem der Fußball im Vordergrund steht, spielt gerne in einem Verein, bei dem man Spaß und Freude miteinander hat, und mit dem man Titel holt», meinte der frühere Bayern-Kapitän Matthäus: «All das hat man beim FC Bayern, und die Lebensqualität in München ist auch nicht so schlecht.»