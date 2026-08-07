Starkregen, Schlammlawinen und blockierte Straßen und Wege: Auch beliebte Urlaubsregionen waren davon betroffen. In Bad Gastein wurden Wanderer von einer Berghütte ausgeflogen.

Innsbruck (dpa) – Unwetter haben in westlichen Bergregionen Österreichs lokale Überflutungen und Muren ausgelöst. Wie die Tiroler Polizei am Freitag mitteilte, gingen in der beliebten Urlaubsregion Zillertal am Vorabend drei Muren ab. Straßen waren zeitweise durch den Schlamm blockiert.

Auch in Innsbruck und Kitzbühel mussten Feuerwehrleute wegen überfluteter Keller und Straßen ausrücken, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Verletzt wurde demnach niemand.

Evakuierungsflug für Wanderer bei Bad Gastein

Im Bundesland Salzburg traten wegen des Starkregens Bäche über die Ufer. So sei etwa in Uttendorf der Tobersbach durch einen Teil der Ortschaft geströmt und habe Straßen verlegt, berichtete die APA nach Angaben der Landesfeuerwehr. In den Tourismusorten Dorfgastein und Bad Gastein gingen Muren ab.

Laut einem Bericht des Senders ORF wurden auf einer Berghütte bei Bad Gastein insgesamt elf Menschen eingeschlossen. Sechs Wanderer wurden am Donnerstagabend mit einem Helikopter ausgeflogen. Die Mitarbeiter der Hütte blieben vor Ort.