Vor dem ersten WM-Spiel des DFB-Teams sind sich die Experten uneinig. Zugleich gibt Lothar Matthäus einen Weltmeister-Tipp ab.

Stuttgart (dpa) – Lothar Matthäus hat die Aussage von TV-Experte Jürgen Klopp zur Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich kritisiert. «Das war eine Aussage, die meiner Meinung nach auch überflüssig war», sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler im dpa-Interview am Rande des Tennis-Turniers in Stuttgart.

Der frühere Liverpool-Trainer Klopp und Ex-Weltmeister Thomas Müller hatten als Experten für Magenta TV beim WM-Eröffnungsspiel für Aufsehen gesorgt. Als es um die deutsche Aufstellung gegen Curaçao gegangen war, sagte Klopp: «Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf» – und schob dann ein «noch» hinterher.

Matthäus verteidigt Musiala-Aufstellung

Zudem hatten beide angeregt, wegen der langen Verletzungspause von Jamal Musiala auf Deniz Undav als Zehner zu setzen. Klopp relativierte diese Aussage später. «Ich finde, es war nicht angebracht, drei Tage vor dem Spiel diese Diskussion schon wieder aufzumachen», sagte Matthäus. Das Ziel sei Weltmeister zu werden und dafür bräuchte man einen Musiala.

«Deswegen waren diese Aussagen – gerade von Jürgen Klopp als einer der erfolgreichsten Trainer, die wir in Deutschland gehabt haben – für mich ein bisschen irritierend so kurz vor WM-Beginn», erklärte Matthäus.

Für den 65-Jährigen sind Frankreich und Spanien die WM-Titelfavoriten, weil sie «einfach das beste Spielermaterial» hätten. «Aber in dem Fall hoffe ich, dass ich nicht recht habe.»