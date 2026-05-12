Erst humpelnd, jetzt in hohen Schuhen: Heidi Klum hat einen Muskelfaserriss. Die Laune will sich das Model auf dem glamourösen Teppich in Cannes aber nicht nehmen lassen.

Cannes (dpa) - Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Heidi Klum noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus. Trotz der Verletzung ist das Supermodel jetzt auf dem roten Teppich zur Eröffnungsgala der Filmfestspiele in Cannes erschienen. In hohen Schuhen und einem goldenen langen Kleid posierte sie vor den Fotografen.

«Ich passe auf und laufe vorsichtig. Meine gute Cannes-Laune lasse ich mir nicht nehmen. Es ist ja nur ein Muskelfaserriss», sagte Klum der «Bild». Am Wochenende hatte sie sich in einer Instagram-Story mit hochgelegtem Bein und Eiswürfel auf der Fahrt in eine Notaufnahme in Barcelona gezeigt, dann humpelnd über einen langen Krankenhausflur, wartend in der Notaufnahme und schließlich bei der Diagnose.

Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegte. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet hatte, soll sie bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein. Bei der Eröffnungsgala soll der neuseeländische Hollywood-Regisseur Peter Jackson mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet werden. Das Filmfest endet am 23. Mai.