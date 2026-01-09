Trotz Eklats: Vavro im Wolfsburg-Kader für Bayern-Spiel

Bundesliga-Profi Denis Vavro soll in seiner Heimat einen Jugendlichen geschlagen haben. Sein Verein VfL Wolfsburg setzt im Bundesliga-Spiel beim FC Bayern trotzdem auf den Slowaken.

Wolfsburg (dpa) – Fußball-Profi Denis Vavro vom VfL Wolfsburg wird trotz des Ohrfeigen-Eklats in seiner Heimat zum Aufgebot für das erste Bundesliga-Spiel des neuen Kalenderjahres beim FC Bayern München gehören. Das bestätigte VfL-Trainer Daniel Bauer.

«Den Vorfall haben wir im Trainingslager intensiv besprochen. Wir haben das intern aufgearbeitet. Ich hatte mit Denis nochmal ein sehr gutes Gespräch», sagte Bauer vor dem Bayern-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). «Er hat sich bei allen Seiten entschuldigt – sowohl bei dem Betroffenen als auch bei uns als Verein. Er wird sanktioniert werden vonseiten des Vereins. Aber wie – das bleibt intern.»

In der Nationalmannschaft droht eine Sperre

Videobilder aus der Slowakei zeigen, wie Vavro bei einem Hallenturnier während der Weihnachtspause einem 17-jährigen Zuschauer mit der Hand ins Gesicht schlägt. Der 29-jährige Abwehrspieler hat über den slowakischen Fußball-Verband SFV sein Bedauern über diese Aktion zum Ausdruck gebracht. Der Jugendliche selbst postete in den sozialen Netzwerken ein versöhnliches Foto von sich und Vavro.

In der Slowakei muss die Disziplinarkommission des SFZ noch darüber entscheiden, ob der Bundesliga-Profi womöglich für mehrere Länderspiele der Nationalmannschaft gesperrt wird. In Wolfsburg ist eine solche Sanktionierung kein Thema.

«Denis hat sich sportlich sehr, sehr gut präsentiert zum Start ins neue Jahr», sagte Bauer. «Er kam total motiviert und wirklich total fokussiert zurück. Er kämpft um seinen Platz in der Innenverteidigung.»