Sam Laidlow ist bei der Challenge Roth erneut nicht zu schlagen. Der Franzose gewinnt in Weltbestzeit und lässt Dominator Kristian Blummenfelt hinter sich. Auch ein deutscher Debütant begeistert.

Roth (dpa) – Sam Laidlow hat erneut die Challenge Roth gewonnen. Bei seinem zweiten Sieg nacheinander beim Triathlon-Klassiker in Franken stellte der Franzose zugleich eine Weltbestzeit über die Langstrecke auf. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigte der 27-Jährige 7:21:04 Stunden.

Er verbesserte damit die bisherige Marke von Kristian Blummenfelt beim Ironman Texas im April von 7:21:24 Stunden. Der norwegische Favorit wurde bei seiner Roth-Premiere nach einer Aufholjagd noch Zweiter und kam mit einem Rückstand von 5:20 Minuten ins Ziel.

Der Leipziger Rico Bogen beeindruckte bei seinem ersten Langstrecken-Triathlon mit Platz drei in 7:27:53 Stunden. Kein Triathlet war bislang schneller bei seinem Debüt auf der Langstrecke.