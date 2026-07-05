Langdistanz
Triathlet Sam Laidlow siegt in Roth mit Weltbestzeit
Triathlon: Challenge Roth
Erneut Schnellster in Roth: Triathlon-Profi Sam Laidlow.
Daniel Karmann. DPA

Sam Laidlow ist bei der Challenge Roth erneut nicht zu schlagen. Der Franzose gewinnt in Weltbestzeit und lässt Dominator Kristian Blummenfelt hinter sich. Auch ein deutscher Debütant begeistert.

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Roth (dpa) – Sam Laidlow hat erneut die Challenge Roth gewonnen. Bei seinem zweiten Sieg nacheinander beim Triathlon-Klassiker in Franken stellte der Franzose zugleich eine Weltbestzeit über die Langstrecke auf. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigte der 27-Jährige 7:21:04 Stunden.

Er verbesserte damit die bisherige Marke von Kristian Blummenfelt beim Ironman Texas im April von 7:21:24 Stunden. Der norwegische Favorit wurde bei seiner Roth-Premiere nach einer Aufholjagd noch Zweiter und kam mit einem Rückstand von 5:20 Minuten ins Ziel.

Der Leipziger Rico Bogen beeindruckte bei seinem ersten Langstrecken-Triathlon mit Platz drei in 7:27:53 Stunden. Kein Triathlet war bislang schneller bei seinem Debüt auf der Langstrecke.

© dpa-infocom, dpa:260705-930-337231/1

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Sport

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