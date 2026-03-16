Der Chinese Fan Zhendong hat in der Tischtennis-Bundesliga einen regelrechten Hype ausgelöst. Jetzt wechselt der Olympiasieger auch noch von einem Rivalen zum anderen.

Düsseldorf (dpa) – Transfer-Coup in der Tischtennis-Bundesliga: Der chinesische Olympiasieger Fan Zhendong wird nach dieser Saison vom Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken zum deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf wechseln. «Es ist eine große Ehre für uns, ihn hier begrüßen zu dürfen. Das ist ein Paukenschlag», sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einem Olympiasieg, zwei WM-Titeln im Einzel und mehr als vier Jahren an der Spitze der Weltrangliste war der 29-jährige Fan Zhendong erst im vergangenen Sommer nach Saarbrücken gewechselt. Dadurch löste er einen regelrechten Hype in der Bundesliga aus. Die Düsseldorfer selbst zogen erst im Februar vor ihrem Heimspiel gegen den FCS (3:2) in eine größere Halle um, damit sie die Ticketnachfrage chinesischer Fans erfüllen konnten.

Timo Boll hilft bei Transfer

Ein großer Faktor bei diesem Wechsel ist Timo Boll. Die deutsche Tischtennis-Legende spielte 19 Jahre für die Borussia und ist eng mit Fan Zhendong befreundet. «Er hat uns gesagt, dass er eine Verbindung zu dem Verein spürt, bei dem auch sein Freund Timo einen Großteil seiner Karriere verbracht hat. Er will in seine Fußstapfen treten», sagte Preuß.

Die Saarbrücker machten ihrem Topstar ebenfalls ein Angebot zur Vertragsverlängerung, hatten sich aber auf einen möglichen Weggang vorbereitet: Unter anderem wird der WM-Zweite und Weltranglisten-Vierte Hugo Calderano aus Brasilien im Sommer zum FCS wechseln.

«Wir sind befreundete Konkurrenten. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft», sagte Preuß über das Transfer-Ringen um Fan Zhendong. «Düsseldorf ist einfach der Mittelpunkt der Tischtennis-Welt in Deutschland. Deshalb gehört von unserem Anspruch her ein solcher Spieler auch hierhin. Es wird aber weiterhin mindestens einen Zweikampf geben zwischen diesen beiden Vereinen.»