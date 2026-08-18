Niclas Füllkrug ist zurück in Bremen. Dafür verzichtet der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig sogar auf Geld. Bei Werder soll die Karriere des 24-maligen Nationalspielers wieder Schwung aufnehmen.

Bremen (dpa) - Die spektakuläre Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen ist perfekt. Die Grün-Weißen leihen den einstigen Torjäger und Publikumsliebling für ein Jahr vom Premier-League-Absteiger West Ham United aus. In Bremen will der 33 Jahre alte Stürmer seine zuletzt ins Stocken geratene Karriere wieder in Schwung bringen und dem Fußball-Bundesligisten mit seinen Treffern zu einer sorgenfreien Saison verhelfen.

«Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Werder für mich ein ganz besonderer Club ist. Daher war ich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche zu machen, damit die Leihe zustande kommt», sagte Füllkrug, der am Dienstag den Medizincheck am Osterdeich bestand. «Mir war es wichtig, wieder für Werder zu spielen. Ich habe richtig Lust auf Bremen und die Bundesliga.»

Unmittelbar nach der Vertragsunterschrift stand Füllkrug bereits auf dem Trainingsplatz und wurde von den Fans herzlich begrüßt. «Man denkt immer, man romantisiert das alles. Aber es ist halt wirklich so: Es fühlt sich wie Nachhausekommen an», sagte Füllkrug. «Wenn du als Spieler zulässt, für einen Verein besondere Emotionen zu empfinden, dann wird es schwieriger, diese Emotionen woanders zu fühlen.»

Füllkrug als Soforthilfe

Bei Werder hoffen sie, dass Füllkrug an seine alte Form anknüpfen kann. «Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Niclas umsetzen konnten. Fülle hat ein klares Commitment zu Werder abgegeben. Niclas kennt die Bundesliga und ist für uns in jedem Fall eine Soforthilfe», sagte Bremens Fußball-Chef Peter Niemeyer.

«Wir wissen, dass die letzten beiden Jahre nicht ganz so verlaufen sind, wie er es sich vorgestellt hat, sind aber überzeugt, dass er seine Karriere bei Werder erfolgreich fortsetzen wird», sagte Niemeyer. Darauf setzt auch Trainer Daniel Thioune. «Er wird unser Spiel in jedem Fall bereichern. Zudem ist er ein absoluter Führungsspieler, der auf und neben dem Platz vorangeht.»

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham.

Zuletzt per Leihe für Mailand aktiv

Doch beim Club aus London stockte die Karriere des Stürmers, der immer wieder von Verletzungen gestoppt wurde. So fiel Füllkrug im Herbst 2025 längere Zeit wegen eines Muskelbündelrisses aus. Insgesamt bestritt er für West Ham 29 Pflichtspiele, in denen ihm drei Treffer gelangen.

In der Winterpause wechselte Füllkrug zur AC Mailand, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. In 20 Spielen für Milan gelang ihm aber nur ein Treffer, meist kam er nur zu Kurzeinsätzen. Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada fand so ohne ihn statt.

Füllkrug und Dinkci als neuer Doppel-Sturm

Füllkrug debütierte kurz vor der WM 2022 im Alter von 29 Jahren für die deutsche Nationalmannschaft und war einer der Fan-Lieblinge bei der Heim-EM 2024. Letztmals kam er bei der Nations-League-Endrunde im Sommer 2025 im Deutschland-Trikot zum Einsatz.

Am Montag hatte Werder bereits den früheren Bremer Eren Dinkci vom SC Freiburg für ein Jahr ausgeliehen. Mit Dinkci und Füllkrug wären die Grün-Weißen in der Offensive wieder gut besetzt, wenn vor allem Füllkrug fit bleibt und an alte Leistungen anknüpfen kann.

In der vergangenen Saison hatten die Bremer in Victor Boniface ebenfalls einen spektakulären Transfer getätigt. Der aus Leverkusen gekommene Stürmer wurde aber nie richtig fit und erwies sich am Ende als Flop. Bei Füllkrug hoffen die Verantwortlichen auf eine bessere Entwicklung.