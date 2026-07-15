Das Fahrzeug gerät auf einem Wiesenhang ins Rutschen. Der Fahrer hat seine zwei Töchter an Bord. Der Mann und das ältere Mädchen sterben. Die jüngere Tochter wird erst nach Stunden lebend gefunden.

Satteins (dpa) – Bei einem Traktorunfall im österreichischen Bundesland Vorarlberg sind ein Vater und seine sechsjährige Tochter ums Leben gekommen. Die vierjährige Tochter des Mannes, die ebenfalls bei der Fahrt dabei war, überlebte mit leichten Verletzungen. Die Opfer wurden erst Stunden nach dem Unfall von der Mutter der Kinder entdeckt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch berichtete.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit den zwei Mädchen am Dienstagvormittag in der kleinen Gemeinde Satteins mit seinem Traktor und einem Anhänger. Auf einem Wiesenhang geriet das Fahrzeug vermutlich ins Rutschen und überschlug sich.

Der Mann und die ältere Tochter starben noch an der Unfallstelle. Die Vierjährige überlebte. Nach Angaben des Polizeisprechers saß sie in einem Kindersitz, der an dem Traktor befestigt war. Die Mutter alarmierte die Rettungskräfte am Nachmittag, nachdem sie den Unfall entdeckt hatte. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Retter stießen an emotionale Grenzen

Der Einsatz war psychologisch extrem belastend, wie die örtliche Feuerwehr auf Facebook schilderte. «Da uns ein teils enges persönliches Naheverhältnis mit den Opfern verbindet, stießen wir gestern nicht nur an fachliche, sondern vor allem an emotionale Grenzen», hieß es. Feuerwehrleute einer Nachbargemeinde übernahmen die Bergung der Opfer.

Fotos von dem Unfalltraktor, die der Sender ORF online veröffentlichte, zeigen ein älteres Modell ohne Fahrerkabine. Der Kindersitz war offenbar an einem der hintere Kotflügel montiert. Der Traktor werde nun von den Ermittlern untersucht, sagte der Polizeisprecher.

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