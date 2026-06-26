Die Fußballerinnen des SC Freiburg nehmen einen Wechsel auf dem Trainerposten vor. Wer auf Edmond Kapllani folgt, ist offen.

Freiburg (dpa) – Der SC Freiburg und Trainer Edmond Kapllani gehen getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach des Frauen-Bundesliga-Teams «in beidseitigem Einvernehmen» beendet. Eine Nachfolge gab der Sport-Club zunächst nicht bekannt, will aber die neue Regelung «zeitnah kommunizieren».

Der 43-Jährige hatte die SC-Frauen zur Saison 2025/26 übernommen und wurde mit dem Team Tabellenachter. Nachdem der gebürtige Albaner seine aktive Profikarriere beendet hatte, arbeitete Kapllani vor seiner Station beim Sport-Club als U17-Co-Trainer des Karlsruher SC.

«Nach unserer Saisonanalyse und ehrlichen, konstruktiven Gesprächen haben wir uns einvernehmlich dazu entschieden, zur neuen Spielzeit getrennte Wege zu gehen», sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball, laut Mitteilung des Vereins.