Er galt als «beliebtester Deutscher in Dänemark»: In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er «Danish Dynamite».

Odense (dpa) – Der Vater des «Danish Dynamite» ist tot. Fußball-Dänemark trauert um Sepp Piontek. Der Deutsche, der als Nationaltrainer Dänemark auf die Weltkarte des Fußballs gebracht hat, starb im Alter von 85 Jahren. «Sepp wird für immer als einer der einflussreichsten Nationaltrainer in der Geschichte des dänischen Fußballs in Erinnerung bleiben», schrieb der Fußballdirektor des dänischen Fußballbunds DBU, Peter Møller, bei Facebook.

Die Nachrichtenagentur Ritzau nannte ihn den «Mann, der Dänemark dazu gebracht hat, im Fußball zu gewinnen.» Und der dänische Rundfunk stellte fest: «Sepp hat den dänischen Fußball für immer verwandelt».

Zuerst hatte der dänische Fernsehsender TV2 unter Berufung auf Pionteks Familie von dessen Tod berichtet. Nach kurzer schwerer Krankheit starb er in seiner Wahlheimat Dänemark. Dort stieg er durch seine Zeit als Nationaltrainer von 1979 bis 1990 zum Volkshelden auf.

Zunächst hatte sich der am 5. März 1940 geborene Breslauer woanders einen Namen gemacht. Der in Ostfriesland aufgewachsene Piontek stand zwölf Jahre lang als Spieler in den Anfangszeiten der Bundesliga in Werder Bremens Defensive. Mit ihm in der «Beton-Abwehr» gewann die Mannschaft von der Weser 1965 ihre erste Meisterschaft. Zudem absolvierte er sechs Länderspiele.

Nach einer Verletzung beendete er seine Spieler-Karriere, Piontek machte den Trainerschein. Mit mäßigem Erfolg coachte er erst Bremen, dann Fortuna Düsseldorf, das Nationalteam Haitis und den FC St. Pauli, bevor er 1979 Chefcoach der dänischen Nationalelf wurde.

Von deutscher Disziplin zu «Danish Dynamite»

Mit beinharter Disziplin und holprigen Sprachkenntnissen formte er aus der Truppe um Preben Elkjær, Morten Olsen und Michael Laudrup ein Spitzenteam. 1983 qualifizierte sich das kleine Land überraschend für die EM in Frankreich und schied erst im Halbfinale aus. Der Begriff «Danish Dynamite» für die von Piontek bevorzugte offensive Spielweise wurde geprägt.

1986 in Mexiko nahmen die Dänen unter ihrem deutschen Trainer erstmals an einer Weltmeisterschaft teil und schafften es bis ins Achtelfinale. Als Piontek 1990 als Coach ausschied, war er mit seinem Humor, Temperament und dem «lustigen Akzent» bei den Dänen längst Kult.

Und hatte zugleich die Basis gelegt für den größten Triumph im dänischen Fußball: den EM-Titel 1992 unter seinem Nachfolger Richard Møller-Nielsen. Als Piontek viele Jahre später in einer Fernsehshow in Dänemarks «Hall of Fame» des Fußballs aufgenommen wird, kündigt ihn der Moderator als «beliebtesten Deutschen in Dänemark» an.

Ex-Dänen-Coach Olsen über Piontek: «Ein fantastischer Mensch»

«Seine Bedeutung reicht weit über die Ergebnisse hinaus», schrieb Fußballdirektor Møller nach Pionteks Tod bei Facebook. «Sepp Piontek hat die Grundlage für die Kultur, Professionalität und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geschaffen, die seitdem das Fundament der Nationalmannschaft bilden.» Der dänische Ex-Nationaltrainer Morten Olsen nennt Piontek einen «fantastischen Menschen, der sich um seine Spieler gekümmert hat».

Fußballexperte Morten Bruun erklärt den Hype um den Deutschen so: «Mir fällt niemand ein, der den dänischen Nationalfußball und damit die dänische Gesellschaft insgesamt stärker geprägt hat als Sepp Piontek.»

Auf seine Zeit als dänischer Nationalcoach folgten für Piontek weitere Trainerstationen in der Türkei, bei mehreren dänischen Vereinen und in Grönland. Seiner Wahlheimat Dänemark blieb er treu. Mit seiner Frau Gitte lebte er in der Nähe von Odense. Das Paar hat drei Kinder, Enkel und Urenkel.