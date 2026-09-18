Vor dem Duell bei Schalke 04 spricht Elversbergs Trainer Wagner über Felix Keidels Nominierung und den Anspruch, aus dem starken Saisonstart noch mehr zu machen.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Die erstmalige Nominierung eines Spielers der SV Elversberg für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist für Coach Vincent Wagner «ein tolles Zeichen für den ganzen Verein».

Er selbst habe neben seinem aktuellen Schützling Felix Keidel auch Younes Ebnoutalib, Bambasé Conté, Tom Bischof und Hennes Behrens in seiner Trainerlaufbahn begleiten dürfen, sagte Wagner und freute sich «für jeden von den Jungs».

Über Elversbergs Premieren-Nationalspieler Keidel sagte er vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Schalke 04 zudem: «Er hat sich das verdient und wenn wir inhaltlich noch besser werden, wird er auch nicht der letzte Spieler sein.»

Duo fraglich

Beim Mit-Aufsteiger Schalke 04 geht es für die SVE darum, «aus einem guten Start einen außergewöhnlichen» zu machen, erklärte Wagner. Er hoffe vor der Länderspiel-Pause auf einen «würdigen Abschluss des ersten Blockes».

Fraglich sind Francis Onyeka, der bei der ersten Saisonniederlage gegen den FC Bayern München (1:2) verletzungsbedingt vom Feld musste, und Luca Schnellbacher (Erkältung). Tom Zimmerschied könnte dagegen in den Kader zurückkehren.