HSV-Trainer Merlin Polzin gibt den Mahner. Nach den jüngsten Spieler-Verpflichtungen kommt um das Volksparkstadion herum Euphorie aus. Polzin bleibt sich treu - und demütig.

Hamburg (dpa/lno) – Nach den aufsehenerregenden Verpflichtungen von Fábio Vieira, Zakaria El Ouahdi und David Møller Wolfe hat Trainer Merlin Polzin vor überzogenen Erwartungen an den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV gewarnt.

«Wir wollen gut arbeiten, wir wollen gut Fußball spielen, aber wir sind vor allem demütig und wissen, dass wir viel arbeiten müssen, um dahin zu kommen, wo uns vielleicht der eine oder andere schon sieht», sagte der 35-Jährige vor dem ersten Heimspiel der Saison am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Mainz 05. Da seien sie aber «ehrlicherweise noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Und ich glaube, diesen Realismus, den sollte auch jeder hier an den Tag legen.»

Am letzten Tag der Transferperiode hatte der HSV Kreativkraft Vieira (Arsenal) und den rechten Verteidiger El Ouahdi (KRC Genk) fest verpflichtet sowie Links-Verteidiger David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers) ausgeliehen. Eine Woche zuvor hatte der Club Stürmer Terem Moffi von OGC Nizza unter Vertrag genommen.

Polzin: Qualität im Kader wurde erhöht, aber..

«Wenn du allein die alle aufstellen würdest, dann ist die Hälfte der Mannschaft noch nicht mal seit zwei Wochen zusammen», sagte Polzin. «Wenn es jetzt darum gehen würde, irgendwelche Saisonziele für Mai zu definieren, dann fußt das nicht auf einer realistischen Einschätzung meinerseits.»

Er sehe, dass die Qualität innerhalb des Kaders erhöht wurde, «dass wir die Lücke auch vielleicht dann zu dem einen oder anderen etablierteren Bundesligisten dadurch schließen konnten», meinte er weiter. «Aber dass es genau jetzt auch darum geht, diesen neuen HSV, den wir mit dem ersten Tag der Vorbereitung auch in diesem Jahr dann entwickeln wollen, den auch wirklich zu leben.»

Zugänge sind fit

Rückkehrer Vieira, der bereits in der vergangenen Saison leihweise beim HSV gespielt und begeistert hatte sowie El Ouahdi und Møller Wolfe bescheinigte Polzin einen guten körperlichen Zustand: «Die Jungs sind alle fit.»

El Ouahdi und Møller Wolfe seien bei ihren bisherigen Vereinen ja komplett im Training und im Spielbetrieb gewesen. Vieira habe die Vorbereitung bei Arsenal in London absolviert, zuletzt aber weniger in Testspielen oder im Spielbetrieb agiert. «Er hat sich übers Training fit gehalten», betonte Polzin. «Das heißt, sicherlich sind da noch ein paar Momente nötig, um ihn dann auch wieder auf 100 Prozent zu bekommen.»