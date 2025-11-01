Bei Fortuna Düsseldorf läuft es trotz Trainerwechsel nicht rund. Unter Markus Anfang gab es drei Pleiten in drei Spielen. Gegen seinen Ex-Club soll die Wende gelingen, aber wichtiges Personal fehlt.

Düsseldorf (dpa) – Nach drei Niederlagen zum Start unter dem neuen Trainer hofft Fortuna Düsseldorf gegen Markus Anfangs Ex-Club auf die Wende. «Ein Sieg kann ein Dosenöffner für uns sein und uns einen Schub für die nächsten Wochen geben», sagte Anfang vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Seit seinem Amtsantritt am 6. Oktober als Nachfolger von Daniel Thioune hat Düsseldorf alle drei Spiele verloren – zuletzt 2:3 im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Doch die Mannschaft, so Anfang, sei auf dem richtigen Weg. «Das, was wir zuletzt gespielt haben, war sehr gut. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war etwas Zählbares mitzunehmen. Aber das bringt uns nicht vom Weg ab», sagte Anfang, der bis April noch Trainer in Kaiserslautern war.

Zwei Offensivspieler drohen auszufallen

Personell muss der 51-Jährige neben den Langzeitverletzten auch auf Außenverteidiger Matthias Zimmermann nach einer Kopfverletzung verzichten. Auch die Einsätze der Offensivspieler Cedric Itten und Christian Rasmussen sind fraglich. Beide haben zuletzt nicht mittrainieren können, «Cedi aufgrund des Zusammenpralls im Pokalspiel, und Chris war krank», sagte Anfang.