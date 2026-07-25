Notfälle Toter und Verletzte beim CSD - Was wir wissen und was nicht dpa 25.07.2026, 23:21 Uhr

i Ein Auto soll in eine Menschenmenge gefahren sein. Fabian Sommer. DPA

Hunderttausende feierten friedlich - dann wird der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Berlin (dpa) - Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer mehrere Menschen angefahren. Mindestens ein Mensch wurde getötet, 14 weitere teils schwer verletzt. Was wir wissen: Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert.

Kurz vor 22.00 Uhr wird das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kommt es zu dem größeren Polizeieinsatz im Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, ist ein weißer Wagen dort über den Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren und hat mehrere Menschen an- oder umgefahren, bevor er mit Baum kollidiert ist.

Mindestens 15 Menschen wurden schwer, teils lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen so schwer, dass er gestorben ist.

Der Fahrer hat laut Polizei das Auto verlassen und ist geflohen.

«Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», so Polizeisprecher Florian Nath in einem Video auf X.

Die Polizei ist mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Was wir nicht wissen: Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Dazu zählen der genaue Ablauf, die genaue Zahl der Verletzten und die Hintergründe der Tat.

Offen ist, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt und wie groß die Gefahr aktuell noch ist.

«Wir wissen momentan noch nichts über irgendwelche Motivlagen, über die Person des Täters oder Ähnliches», sagt ein Polizeisprecher kurz vor Mitternacht. © dpa-infocom, dpa:260725-930-438127/2







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