Seit dem Abgang von Kevin Trapp hat Eintracht Frankfurt ein Torwartproblem. Sowohl Kaua Santos als auch Michael Zetterer haben bisher nicht überzeugt. Jetzt kommt ein neuer Kandidat ins Spiel.

Frankfurt/Main (dpa) – Auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 hat Eintracht Frankfurt Noah Atubolu vom Ligarivalen SC Freiburg offenbar als Wunschlösung auserkoren. Das berichtet der «kicker». Demnach sollen sich die Hessen mit einer Verpflichtung des 24-Jährigen, der die Freiburger im Sommer verlassen will, beschäftigen.

Zuletzt wurden SSC Neapel, Olympique Marseille und AFC Bournemouth als mögliche neue Vereine von Atubolu genannt. Ein Transfer ist bislang aber immer noch nicht zustande gekommen. Freiburg hatte auf den Wechselwunsch des langjährigen U21-Nationaltorwarts schon frühzeitig mit der Verpflichtung von Mio Backhaus (Werder Bremen) reagiert.

Umdenken in Frankfurt

Die Eintracht hatte für die kommende Saison ursprünglich weiter mit dem Duo Kaua Santos und Michael Zetterer geplant. Doch beide konnten in der Vorbereitung – wie schon in der vergangenen Spielzeit – nicht restlos überzeugen.

Nach dem 0:7-Debakel im Test beim FC Brentford am vergangenen Samstag soll es laut «kicker» nun ein Umdenken bei den Verantwortlichen gegeben haben. Fraglich ist allerdings, ob ein Transfer von Atubolu für Frankfurt finanziell überhaupt zu stemmen ist. Immerhin soll Freiburg eine Ablösesumme von bis zu 20 Millionen Euro fordern.