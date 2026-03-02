Nun ist es bestätigt: Eintracht Frankfurts Stammkeeper fällt wegen einer Knieverletzung aus. Schlimmste Befürchtungen bestätigen sich aber nicht.

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Stammtorwart Kauã Santos verzichten. Wie die Eintracht mitteilte, verletzte sich der Brasilianer beim 2:0 im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Innenband im Knie. Um eine erneute Kreuzbandverletzung kommt der 22-Jährige aber herum.

Kauã Santos hatte sich am Sonntag bei einem Zweikampf ausgerechnet gegen den Ex-Frankfurter Igor Matanovic verletzt. Gespielt waren da gerade einmal 17 Sekunden. «Ich habe mir die Wiederholung auf dem Video angesehen. Die Aktion sieht nicht gut aus. Wir hoffen das Beste und drücken die Daumen», hatte Frankfurts Coach Albert Riera nach der Partie gesagt.

Im vergangenen Jahr fiel der Keeper wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie bereits monatelang aus. Die Verletzung wurde damals konservativ und damit ohne Operation behandelt.

Wechselspiel im Eintracht-Tor geht in die nächste Runde

Für Kauã Santos kam gegen Freiburg Michael Zetterer in die Partie. Der 30-Jährige, der im vergangenen Sommer von Werder Bremen nach Frankfurt gewechselt war, zeigte eine fehlerfreie Vorstellung. «Das ist nicht so einfach, aus der kalten Hose dann da ins Tor zu gehen. Von daher sieht man ein bisschen seine Erfahrung, die er hat in gewissen Situationen. Und er hat auch den einen oder anderen Ball gut gehalten», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Mit der Verletzung von Kauã Santos geht das Wechselspiel im Eintracht-Tor weiter. Nach dem Kreuzbandriss des Brasilianers stand zu Beginn der Saison zunächst Zetterer im Tor. Als Kauã Santos dann fit war, wurde er von Rieras Vorgänger Dino Toppmöller zur Nummer eins bestimmt. Nach mehreren Patzern machte Toppmöller Ende Oktober Zetterer zum Stammkeeper. Nachdem auch der Routinier nicht überzeugen konnte, hütete seit Beginn des Jahres 2026 wieder Kauã Santos das Eintracht-Tor.