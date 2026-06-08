Fußball-Bundesliga
Torwart Etringer kehrt von Freiburg nach Elversberg zurück
SV Elversberg
Elversberg holt Torhüter Elias Etringer zurück. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Die SV Elversberg nimmt Elias Etringer wieder unter seine Fittiche. Was der Bundesliga-Neuling mit dem Keeper vorhat.

Spiesen-Elversberg/Freiburg (dpa) – Die SV Elversberg hat Torwarttalent Elias Etringer vom SC Freiburg zurückgeholt. Der 18-Jährige, der bereits in der Jugend für die Saarländer gespielt hat, erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Drei-Jahres-Vertrag.

1,91-Meter-Mann soll an die Profis herangeführt werden

Etringer war bis 2023 in Elversberg ausgebildet worden und absolvierte danach insgesamt 49 Pflichtspiele im Nachwuchsbereich für Freiburg. «Er wird bei der Lizenzmannschaft trainieren und in unserer zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln und soll dadurch sukzessive an die Anforderungen im Profibereich herangeführt werden», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber in einer Clubmitteilung über den 1,91 Meter großen Keeper.

© dpa-infocom, dpa:260608-930-189567/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren