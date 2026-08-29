Mainz drückt, doch Paderborn verteidigt konsequent. Einen Sieger gibt es in dem Duell zwischen dem FSV und den Ostwestfalen nicht.

Mainz (dpa) – Der SC Paderborn hat sich mit einem torlosen Unentschieden beim FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Zwar hatten die Rheinhessen mehr vom Spiel. Der Aufsteiger verteidigte vor 33.305 Zuschauern aber konzentriert und verdiente sich so einen Punkt zum Auftakt.

«Wir werden denselben Fußball spielen, den wir in der Rückrunde auch gespielt haben», hatte der Mainzer Nationalspieler Nadiem Amiri bei DAZN angekündigt. Die zweite Halbserie der Vorsaison schloss der FSV auf dem fünften Platz ab. «Wir sind bereit, wir freuen uns. Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und Paderborn direkt zeigen, wo es langgeht.»

Die Gastgeber ließen in der Anfangsphase den Worten ihres Kapitäns Taten folgen. Es ging erst einmal nur in eine Richtung und Paderborn schaffte es selten, sich zu befreien. Erstmals gefährlich wurde es bei einem abgefälschten Schuss von Jae-sung Lee, der das Außennetz streifte (3.).

Bundesliga für Kettemann «das Nonplusultra»

Paderborns Aufstiegstrainer Ralf Kettemann hatte von einem «einmaligen Moment» gesprochen. «Es bleibt vieles gleich, aber es gibt auch viel Neues», hatte er gesagt. «15.30 Uhr ist in Deutschland das Nonplusultra. Das darf etwas Besonderes sein. Daher ist es mir auch ein Anliegen, dass wir es auch genießen.»

Nach den letzten beiden Aufstiegen war Paderborn als Tabellenletzter direkt wieder abgestiegen, nun soll der Klassenerhalt gelingen. In Mainz wurde die Defensive der Ostwestfalen immer wieder vor Aufgaben gestellt, hielt dem Druck der Mainzer allerdings stand. Auch, weil Lee einen Kopfball aus aussichtsreicher Position zu ungenau platzierte.

Amiri unzufrieden

Auf der Gegenseite stahl sich Laurin Curda am langen Pfosten davon, schloss aber zu unkontrolliert ab (25.). Es war der Auftakt einer etwas stärkeren Phase der Gäste, die von Amiris Schussversuch und einem Kopfball an die Latte von Phillip Tietz rasch unterbrochen wurde (35.).

Der Mainzer Taktgeber Amiri dirigierte, gestikulierte und schien mit der Positionierung seiner Mitspieler nur selten einverstanden. In einem zähen Spiel tat sich die Mannschaft von Mainz-Coach Urs Fischer mit zunehmender Spieldauer schwerer.

Paderborns Keeper nicht zu überwinden

Das änderte sich mit Wiederbeginn – zumindest etwas. Die Mainzer hatten nun wieder mehr Zug zum Tor und hätten in der 48. Minute gerne einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Doch Schiedsrichter Tobias Stieler erkannte kein regelwidriges Verhalten, nachdem Amiri im Strafraum zu Boden gegangen war.

Nach etwas mehr als einer Stunde prüfte Anthony Caci den Paderborner Schlussmann Nahuel Noll, der bei seiner Bundesliga-Premiere eine fehlerfreie Leistung zeigte. Denn auch in der Schlussphase, in der Fischers Schützlinge dank frischer Kräfte von der Bank die Schlagzahl noch einmal erhöhten, meisterte der 23 Jahre alte Neuzugang alle Bewährungsproben.

Dazu gehörten auch ein missglückter Heber von Tietz (71.) sowie ein Distanzschuss von Dominik Kohr, den der von Hoffenheim ausgeliehene Noll zu einer Ecke abwehrte (75.).