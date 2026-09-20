Auch durch einen weiteren Treffer von Patrik Schick gewinnt Leverkusen zu Hause gegen RB Leipzig. Vor der Partie gedenken die Spieler und Fans der gestorbenen Bayer-Clubikone Peter Hermann.

Leverkusen (dpa) – Angeführt von Serienknipser Patrik Schick hat Bayer Leverkusen auch sein zweites Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gewonnen. Die Werkself setzte sich im Duell mit RB Leipzig mit 2:0 (1:0) durch und verabschiedet sich mit sieben Punkten in die dreiwöchige Länderspielpause. RB Leipzig und Trainer Martín Demichelis hingegen warten nach zwei Niederlagen in der Fremde weiterhin auf ihre ersten Auswärtspunkte in der neuen Spielzeit der Fußball-Bundesliga.

Patrik Schick (44. Minute) und Miguel Gutiérrez (57.) erzielten vor 29.573 Zuschauern die Tore für Leverkusen. Stürmer Schick hat nun an allen vier Liga-Spieltagen jeweils einmal getroffen.

Schweigeminute und Trauerflor für Hermann

Vor dem Anpfiff gedachten beide Teams dem langjährigen Leverkusener Spieler, Co- und Interimstrainer Peter Hermann nach dem Bekanntwerden von dessen Tod am Vorabend mit einer Schweigeminute. Die Fans der Werkself zeigten eine Choreographie mit dem Spruchband «Eine treue Seele des Fußballs – Ruhe in Frieden Peter Hermann». Die Spieler liefen mit Trauerflor auf.

Die Gäste aus Leipzig waren vom Anpfiff weg um Spielkontrolle bemüht und traten zunächst als spielbestimmende Mannschaft auf. Durch einen Freistoß von David Raum (8.) aus dem Halbfeld näherten sich die Sachsen das erste Mal dem Tor der Werkself an. Kurz darauf hatte Leipzigs Ezechiel Banzuzi den ersten Abschluss der Partie, Leverkusens Schlussmann Mark Flekken konnte den Flachschuss des Mittelfeldspielers aus der Distanz aber sicher parieren.

DFB-Nominierter Gruda verletzt raus

Auf die aktivere Anfangsphase der Gäste aus Leipzig antworteten die Leverkusener immer wieder mit kleineren Torannäherungen durch offensive Nadelstiche. Eine Hereingabe von Jarell Quansah (13.) verpassten Gutiérrez und Afonso Moreria nur knapp. Eine weitere Flanke von Quansah landete nach einer Abwehraktion von Willi Orban vor den Füßen von Aleix Garcia, dessen Abschluss (19.) aber deutlich über das Tor rauschte.

In der Mitte der ersten Halbzeit mussten die Leipziger dann den ersten Rückschlag hinnehmen. Der vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft nominierte Brajan Gruda musste verletzt ausgewechselt werden. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schien Probleme an der Bauchmuskulatur rechts oberhalb der Hüfte zu haben.

Schick trifft zur Führung

Auch ohne Gruda blieben die Sachsen aber die aktivere Mannschaft. Ein Angriff über Romulo und Nusa landete wenig später bei Christopher Nkunku, der zur vermeintlichen Leipziger Führung einschob (34.). Wegen einer Abseitsstellung von Nkunku nahm der Videoschiedsrichter das Tor aber wieder zurück.

Nach einem weiteren offensiven Vorstoß der eigentlich inaktiveren Leverkusener Mannschaft zappelte der Ball dann kurz vor der Pause plötzlich auf der anderen Seite im Netz. Stürmer Schick rauschte nach einer Hereingabe von Gutiérrez aus dem Rücken der Leipziger Defensive heran und drückte den Ball in vollem Tempo mit rechts ins Tor der Sachsen (44.).

Leipziger Abwehrfehler bescheren 2:0

In der zweiten Halbzeit brachte ein weiterer Leverkusener Angriff nach einem unglücklichen Auftreten der Leipziger Abwehr dann das zweite Tor für die Werkself. Eine Hereingabe von Maza ließ Abwehrchef Orban durch, dessen sichtlich überraschter Mitspieler Ridle Baku klärte direkt vor die Füße von Gutiérrez. Der Spanier schloss mit links ab, der Ball rutschte durch die Arme von Leipzigs Torwart Maarten Vandevoordt (58.), der auch keine gute Figur abgab.

Die Leipziger zeigten sich von dem zweiten Gegentreffer sichtlich beeindruckt und erspielten sich im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte keine klaren Torchancen mehr. Auf der Gegenseite wurden hingegen die Leverkusener immer wieder gefährlich, ein dritter Treffer gelang der Werkself aber nicht.