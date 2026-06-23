Fußball
Torjäger Glatzel wechselt vom HSV zum VfL Wolfsburg
Robert Glatzel
Robert Glatzel wechselt nach Wolfsburg. (Archivbild)
Carmen Jaspersen. DPA

Robert Glatzel zieht von Hamburg zum Zweitligisten Wolfsburg. Der Stürmer ist nicht der erste Top-Transfer des VfL.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg/Wolfsburg (dpa) – Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Robert Glatzel vom Fußball-Erstligisten Hamburger SV verpflichtet. Der gebürtige Münchner unterschreibt laut Mitteilung einen Zweijahresvertrag und soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 1,5 Millionen Ablöse kosten. Glatzel hat in 150 Pflichtspielen für die Hamburger 84 Treffer erzielt.

«Mit seiner Physis und seinem Torriecher, den er längst nicht nur in der 2. Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unser Offensivspiel deutlich bereichern», sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler laut Mitteilung. «Darüber hinaus wird uns seine Erfahrung auf und neben dem Platz enorm helfen.»

Glatzel mit vergangener Saison unzufrieden

In der abgelaufenen Saison hatte Glatzel mit Verletzungspech zu kämpfen und kritisierte öffentlich sein Reservisten-Dasein beim HSV. Für ein Spiel war Glatzel sogar aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen worden, nachdem er in einem ohne Absprache mit dem Club geführten Interview seine Reservistenrolle kritisiert hatte.

Die Wolfsburger arbeiten weiter am Aufbau einer neuen Mannschaft. Zuletzt hatte der VW-Club den Transfer von Hertha-Kapitän Fabian Reese bekanntgegeben.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-270763/1

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