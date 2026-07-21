Weg von Eintracht Frankfurt
Torhüter Simon Simoni verlässt die Bundesliga
Simon Simoni
Simoni zieht es in die Schweiz. (Archivbild)
Andreas Gora. DPA

Erst nach Ingolstadt und Kaiserslautern verliehen, nun endgültig in die Schweiz abgegeben: Eintracht Frankfurt beendet nach dreieinhalb Jahren das Torhüter-Kapitel Simoni.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt hat das Kapitel Simon Simoni endgültig geschlossen und gibt den albanischen Torhüter an den FC Luzern ab. Dies teilten die Hessen mit. Der 22-Jährige wurde im Januar 2023 verpflichtet und 2024 nacheinander erst an den FC Ingolstadt und dann an den 1. FC Kaiserslautern verliehen.

Simoni spielte in den Torhüter-Überlegungen des neuen Trainers Adi Hütter offenbar keine Rolle. Der Österreicher, der bei den Hessen auf Albert Riera folgt und den Fußball-Bundesligisten wieder in den Europapokal führen soll, hat in Brasiliens Kaua Santos und dessen Rivalen Michael Zetterer gleich zwei Optionen für die Rolle als Nummer eins.

© dpa-infocom, dpa:260721-930-417970/1

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