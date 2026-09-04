Die USA peilen den fünften WM-Titel in Serie an. Im Auftaktspiel in Berlin haben die Basketball-Stars aus der WNBA keine Mühe.

Berlin (dpa) – Topfavorit USA ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-WM in Berlin gestartet. Die Amerikanerinnen setzten sich in der Max-Schmeling-Halle in ihrem ersten Gruppenspiel gegen China mit 94:61 (49:29) durch und hatten dabei leichtes Spiel. In Caitlin Clark, Rhyne Howard und Paige Bueckers erzielten gleich drei US-Spielerinnen 14 Punkte. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Italien und Tschechien.

Die deutschen Basketballerinnen treffen in ihrem Auftaktspiel am Abend auf Spanien. In der ausverkauften Uber Arena wartet auf die deutsche Mannschaft ab 17.45 Uhr (Prosieben und Magentasport) damit gleich der schwerste Gruppengegner. In der Vorrunde spielt das Team von Bundestrainer Olaf Lange zudem noch am Samstag gegen Japan und am Montag gegen Mali.

Der Gruppenerste schafft es direkt ins Viertelfinale, der Zweite und Dritte spielen in den Play Ins um die letzten Tickets für die Runde der besten Acht. Deutschland hat sich eine Medaille zum Ziel gesetzt. Allerdings muss das Team bei seiner erst zweiten Weltmeisterschaft überhaupt auf Topstar Satou Sabally verzichten.