Kriminalität
Tötungsdelikt in Supermarkt – Verdächtiger schwer verletzt
Tötungsdelikt in Supermarkt – Verdächtiger schwer verletzt
In einem Ratzeburger Supermarkt ist nach Polizeiangaben eine Frau getötet worden.
Marcel von Fehrn. DPA

Nach einer tödlichen Attacke in einem Supermarkt sichert die Polizei den Tatort. Die Ermittlungen laufen, der mutmaßliche Täter ist schwer verletzt.

Lesezeit 1 Minute

Ratzeburg (dpa) - In einem Supermarkt in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Nachmittag eine Frau getötet worden. Der mutmaßliche Täter sei schwer verletzt und ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nach Lübeck gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Der Bereich um den Tatort am Bahnhof der Stadt südlich von Lübeck sei weiträumig abgesperrt worden. «Derzeit besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.» Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Berichten mehrerer Medien zufolge soll es sich um einen Messerangriff gehandelt haben. Den «Kieler Nachrichten» zufolge sollen sich während der Tat rund 20 Kundinnen und Kunden in dem Discounter aufgehalten haben. Ein Zeuge habe erzählt, dass er mit einem anderen Mann den Täter überwältigt habe. Er hatte demnach den Eindruck, dass sich Täter und Opfer nicht kannten.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-660203/2

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