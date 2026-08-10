In Bremen eskaliert ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Ein 56-Jähriger stirbt, nach dem Täter wird gefahndet. Zu den Hintergründen ist auch zwei Tage später vieles unklar.

Bremen (dpa) – Bei der tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in Bremen deutet einiges auf einen eskalierten Streit bei einer zufälligen Begegnung hin. Auch durch Zeugenaussagen sei eine Hypothese der Ermittler, dass sich die beiden Männer zuvor nicht kannten, sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem flüchtigen Autofahrer wird weiter gefahndet.

Ein 56-jähriger Fußgänger war am Samstag im Stadtteil Neustadt von einem Fahrer geschlagen worden. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort. Der Autofahrer floh in einem weißen Kleinwagen. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und sucht nach weiteren Zeugen.