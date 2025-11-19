«Todesangst» - Neue Ehefrau als Zeugin im Block-Prozess

An Silvester wurden die beiden jüngsten Kinder der Unternehmerin Christina Block aus der Obhut ihres Ex-Manns entführt. Dessen neue Ehefrau schildert die Folgen für die Familie.

Hamburg (dpa) - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat die Ehefrau des Ex-Mannes von Christina Block die Folgen der Entführung für die Familie geschildert. «Wir als Familie waren schockiert über die Erlebnisse», sagte Astrid Have als Zeugin vor dem Landgericht Hamburg. Die damals 13-jährige Tochter und der zehnjährige Sohn seien sehr verändert gewesen. Das Mädchen habe ihr berichtet, sie habe während der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 «Todesangst» gehabt.

Die 39 Jahre alte Dänin, die fließend Deutsch spricht, ist seit 2020 mit Stephan Hensel verheiratet. Sie leben gemeinsam in Dänemark. Block und Hensel hatten sich 2018 scheiden lassen. Die beiden jüngsten der vier gemeinsamen Kinder wurden nach Deutschland entführt und verbrachten drei Tage bei ihrer Mutter in Hamburg.

Christina Block, Tochter des Gründers der Steakhouse-Kette «Block House», Eugen Block, ist angeklagt, den Auftrag zur Entführung erteilt zu haben. Sie bestreitet das. Die Kinder waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft von einer israelischen Sicherheitsfirma ihrem Vater gewaltsam entzogen und nach Deutschland gebracht worden. Block und ihr Ex-Mann führen seit Jahren einen erbitterten Sorgerechtsstreit um die beiden Kinder.

Im Sommer 2021 hatte der Vater die Kinder nicht wie vereinbart nach einem Wochenendbesuch zurück nach Deutschland gebracht - seither leben sie bei ihm und seiner neuen Familie. Wegen der Zurückhaltung der Kinder hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Hensel und Have wegen Kindesentziehung erhoben.