Zwei Tage nach der Freistellung von Filip Jicha steht der Nachfolger des Tschechen fest. Ein Norweger übernimmt den Handball-Rekordmeister.

Kiel (dpa) – Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen neuen Trainer. Der Norweger Börge Lund übernimmt für den am Montag freigestellten Filip Jicha. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 47-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Die offizielle Vorstellung soll am 22. Juli folgen.

Lund ist ein alter Bekannter in Kiel. Er war von 2007 bis 2010 Spieler des THW, wurde mit den «Zebras» dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und gewann 2010 die Champions League. Zuletzt war er als Trainer bei Elverum HB in Norwegen tätig.

Der «richtige Mann» für den Neuanfang

«Börge ist für unseren Neuanfang mit unserer neu formierten Mannschaft genau der richtige Mann», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: «Er hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Arbeit in Elverum geleistet, aus jungen und erfahrenen Spielern eine schlagkräftige Mannschaft geformt.»

Der THW hatte die vergangene Saison nur auf dem sechsten Platz abgeschlossen und erstmals seit 33 Jahren einen Platz im Europapokal verpasst. Es war die schlechteste Liga-Platzierung der Kieler seit 23 Jahren. Daraufhin wurde Jicha trotz eines Vertrags bis 2028 freigestellt.