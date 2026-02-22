Bremen macht im Kellerduell bei St. Pauli eigentlich das Spiel. Dann patzt der Torwart. Es gibt später Mitleid für Mio Backhaus.

Hamburg (dpa) – Werder Bremens Trainer Daniel Thioune hat Torwart Mio Backhaus nach dem schwerwiegenden Fehler im Krisenduell beim FC St. Pauli in Schutz genommen. «Ein Fehler, der so nicht passieren darf, aber auch definitiv gar kein Vorwurf an Mio Backhaus», sagte der Fußballcoach nach der dritten Niederlage im dritten Bundesligaspiel unter seiner Regie. In der ersten Halbzeit habe sein Team das Spiel schon «nicht finalisiert», dann müsse man nicht über den Fehler reden.

Bremen verlor das Duell mit 1:2 und wurde vom Tabellennachbar aus Hamburg auf den vorletzten Tabellenrang verdrängt. Beim 0:1 hatte St. Paulis wieder genesener Innenverteidiger Hauke Wahl nach 55 Minuten aus etwa elf Metern Richtung Tor geköpft. Backhaus bekam den eher harmlosen Kopfball nicht abgewehrt – und der Ball landete im Tor.

Fritz: Tor «kriegst du wahrscheinlich einmal im Jahr»

«Dann kriegst du so ein Tor, das kriegst du wahrscheinlich einmal im Jahr», sagte Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz. Ihm tue es «unheimlich leid für Mio, überhaupt kein Vorwurf an ihn».

Trainer Thioune bekräftigte, dass der Coach in seinen ersten drei Wochen eine «tolle Performance» des deutschen U21-Torwarts erlebt habe. Zuletzt habe der 21-Jährige «sehr stabil» und «sehr gut» gespielt.

Thioune, der Nachfolger von Horst Steffen ist, erlebte die dritte Pleite im dritten Spiel nach seinem Start an der Weser. Werder wartet nun seit 13 Spielen auf einen Sieg. In der kommenden Woche empfangen die Bremer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim zum nächsten Kellerduell.