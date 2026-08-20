Bremen (dpa) – Werder-Coach Daniel Thioune hat begeistert auf die Vorstellungs-Pressekonferenz von Niclas Füllkrug reagiert. «Ich habe sie gestern Abend angeschaut und habe gesehen: Der Junge hat Bock, der hat Energie. Selbstvertrauen ohne Ende. Das könnte man in Flaschen abfüllen und verkaufen», sagte Thioune. «Da haben wir einen gefunden, der uns aus unser vermeintlichen Lethargie, in der wir uns Monate bewegt haben, herausziehen will.»

Füllkrug hatte seine Präsentation dazu genutzt, seinem alten und neuen Club eine Liebeserklärung zu machen. «Ich habe mich bewusst für das Richtige entschieden. Ich glaube, dass es für mich fußballerisch und menschlich kein besseres Umfeld gibt», hatte der 33 Jahre alte Angreifer gesagt. «Es fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein.» Füllkrug wurde für ein Jahr von West Ham United ausgeliehen.

Acht Spieler fallen aus

Dass Füllkrug im Erstrundenspiel des DFB-Pokals am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Lüneburger SK Hansa gleich in der Startelf steht, gilt als wahrscheinlich. Eren Dinkci, der wie Füllkrug auf Leihbasis an die Weser zurückgekehrt ist, fällt für die Partie am Hamburger Millerntor dagegen wegen muskulärer Probleme aus.

Insgesamt muss Thioune gegen den Oberligisten auf acht Spieler verzichten. Darunter auch Stammtorwart Karl Hein, der ebenfalls über muskuläre Probleme klagt. Für ihn wird Alexander Schlager im Tor stehen.