Terror über Chatgruppen? Bundesanwaltschaft übernimmt Fall

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen mutmaßlichen Rädelsführer von Online-Gruppierungen, der über Chats andere Menschen zu Straftaten bewegt haben soll. Die Karlsruher Behörde übernahm nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen den Deutschen von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Sie wirft ihm unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Anstiftungen zu Mord und Brandstiftungen sowie Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch eines Kindes vor.

Karlsruhe (dpa) – Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen mutmaßlichen Rädelsführer von Online-Gruppierungen, der über Chats andere Menschen zu Straftaten bewegt haben soll. Die Karlsruher Behörde übernahm nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen den Deutschen von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Sie wirft ihm unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Anstiftungen zu Mord und Brandstiftungen sowie Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch eines Kindes vor.