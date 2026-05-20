Turnier in Hamburg
Tennisprofi Hanfmann verpasst Viertelfinale in Hamburg
Yannick Hanfmann
Yannick Hanfmann verlor beim Tennis-Turnier in Hamburg im Achtelfinale. (Archivbild)
Domenico Cippitelli. DPA

Yannick Hanfmann hat beim ATP-500-Turnier am Rothenbaum eine Überraschung verpasst. Gegen den favorisierten Italiener Luciano Darderi verliert er knapp.

Hamburg (dpa) – Der deutsche Tennisspieler Yannick Hanfmann hat das Viertelfinale am Hamburger Rothenbaum verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher musste sich beim ATP-500-Turnier am späten Abend dem Italiener Luciano Darderi knapp mit 6:7 (7:9), 5:7 geschlagen geben.

Darderi hatte zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Rom im Achtelfinale Alexander Zverev besiegt. Zverev hatte seine Teilnahme in Hamburg kurzfristig wegen Rückenbeschwerden abgesagt.

Der Weltranglisten-Dritte gönnt sich vor den am Sonntag beginnenden French Open eine kleine Auszeit. Beim Sandplatz-Klassiker in Paris ist Zverev hinter Jannik Sinner an Nummer zwei gesetzt.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-108298/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren