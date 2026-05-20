Yannick Hanfmann hat beim ATP-500-Turnier am Rothenbaum eine Überraschung verpasst. Gegen den favorisierten Italiener Luciano Darderi verliert er knapp.

Hamburg (dpa) – Der deutsche Tennisspieler Yannick Hanfmann hat das Viertelfinale am Hamburger Rothenbaum verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher musste sich beim ATP-500-Turnier am späten Abend dem Italiener Luciano Darderi knapp mit 6:7 (7:9), 5:7 geschlagen geben.

Darderi hatte zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Rom im Achtelfinale Alexander Zverev besiegt. Zverev hatte seine Teilnahme in Hamburg kurzfristig wegen Rückenbeschwerden abgesagt.

Der Weltranglisten-Dritte gönnt sich vor den am Sonntag beginnenden French Open eine kleine Auszeit. Beim Sandplatz-Klassiker in Paris ist Zverev hinter Jannik Sinner an Nummer zwei gesetzt.