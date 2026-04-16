BMW Open
Tennisprofi Altmaier in München ausgeschieden
Daniel Altmaier
Daniel Altmaier verpasst in München die Runde der besten Acht. (Archivbild)
Frank Molter. DPA

Daniel Altmaier verpasst bei den BMW Open die dritte Runde. Gegen einen Qualifikanten verliert er auch deshalb, weil er einen vermeintlich ganz leichten Satzball vermasselt.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in München im Achtelfinale ausgeschieden. Der 27-Jährige aus Kempen unterlag dem Qualifikanten Alex Molcan mit 4:6, 6:7 (10:12). Altmaier war neben Topfavorit Alexander Zverev, dessen Match direkt im Anschluss anstand, der letzte Deutsche bei dem Sandplatzevent in der bayerischen Landeshauptstadt.

Der Weltranglisten-56. vergab gegen den im Ranking um 110 Plätze schlechter positionierten Slowaken im Tiebreak des zweiten Durchgangs drei Satzbälle – den ersten davon mit einem Schmetterball, den er unbedrängt aus nächster Nähe ins Netz schlug. Molcan (28) hatte bei den BMW Open in der ersten Runde den an Nummer drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik bezwungen.

© dpa-infocom, dpa:260416-930-953382/1

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Sport

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