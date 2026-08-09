2. Fußball-Bundesliga
Technikpanne im Schiri-Team: Energie-Rückkehr verzögert sich
FC Energie Cottbus - Hannover 96
Trainer Claus-Dieter Wollitz und Energie Cottbus mussten auf ihre Rückkehr länger warten als geplant.
Robert Michael. DPA

Fast 20.000 Fans von Energie Cottbus fiebern der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nach zwölf Jahren entgegen. Doch das Comeback dauert länger als geplant.

Cottbus (dpa) – Der Zweitliga-Start des FC Energie Cottbus nach zwölf Jahren Abstinenz hat sich um rund zehn Minuten verzögert. Vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 funktionierte der Schiedsrichter-Funk nicht richtig, wie die Brandenburger auf Anfrage bestätigten.

Der Stimmung vor Anpfiff tat die kleine Technikpanne keinen Abbruch. Die Fans des Aufsteigers fieberten lautstark der Partie entgegen. Trainer Claus-Dieter Wollitz vertrieb sich die Zeit, in dem er den Ball hochhielt.

© dpa-infocom, dpa:260809-930-505248/1

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