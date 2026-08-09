Cottbus (dpa) – Der Zweitliga-Start des FC Energie Cottbus nach zwölf Jahren Abstinenz hat sich um rund zehn Minuten verzögert. Vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 funktionierte der Schiedsrichter-Funk nicht richtig, wie die Brandenburger auf Anfrage bestätigten.
Der Stimmung vor Anpfiff tat die kleine Technikpanne keinen Abbruch. Die Fans des Aufsteigers fieberten lautstark der Partie entgegen. Trainer Claus-Dieter Wollitz vertrieb sich die Zeit, in dem er den Ball hochhielt.
© dpa-infocom, dpa:260809-930-505248/1