Fast 20.000 Fans von Energie Cottbus fiebern der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nach zwölf Jahren entgegen. Doch das Comeback dauert länger als geplant.

Cottbus (dpa) – Der Zweitliga-Start des FC Energie Cottbus nach zwölf Jahren Abstinenz hat sich um rund zehn Minuten verzögert. Vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 funktionierte der Schiedsrichter-Funk nicht richtig, wie die Brandenburger auf Anfrage bestätigten.

Der Stimmung vor Anpfiff tat die kleine Technikpanne keinen Abbruch. Die Fans des Aufsteigers fieberten lautstark der Partie entgegen. Trainer Claus-Dieter Wollitz vertrieb sich die Zeit, in dem er den Ball hochhielt.