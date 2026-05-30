Mit Bahn und Rad zur Autobahn-Demo: Am Brenner-Pass protestieren Menschen gegen den starken Verkehr. Kritik gibt es auch an der deutschen Bahn-Planung.

Matrei am Brenner (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben sich am Brenner-Pass in Österreich zu einer Demonstration gegen die hohe Verkehrsbelastung an der wichtigen Transitstrecke versammelt. Die Teilnehmer der Veranstaltung in Matrei am Brenner brachten Schilder mit Slogans wie «Genug ist genug!» und «Ruhe im Tal!» mit.

«Es ist sensationell», sagte Protest-Initiator Karl Mühlsteiger zur Zahl der Demonstranten. «Das geht heute in die Geschichte Tirols ein», meinte Mühlsteiger, der Bürgermeister der nahen Gemeinde Gries am Brenner ist. Wegen des Protests ist die Brenner-Route bis zum Abend für Transitfahrten gesperrt. Viele Demonstranten reisten mit Zügen und Fahrrädern an.

Kritik an deutscher Verkehrspolitik

Auf manchen Schildern war auch Kritik an der verzögerten Planung der Bahn-Zulaufstrecke in Bayern zu sehen, die nach der Fertigstellung des Brennerbasistunnels für eine Entlastung der Autobahn sorgen soll.

Fast 11 Millionen Autos und rund 2,5 Millionen Lastwagen haben 2025 laut Autobahnbetreiber Asfinag die mautpflichtige Autobahn benutzt. Damit ist die Strecke die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Nach Berechnungen des Ökologie- und Verkehrsverbands VCÖ voriges Jahr fast dreimal so viele Lkw über den Brenner wie über alle Alpen-Transitstrecken der Schweiz.