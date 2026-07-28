Starnberg (dpa) - Sollte ein Unternehmer mit Bargeld Familien zur katholischen Taufe ihrer Kinder bewegen? An einer 500-Euro-Prämie für die Täuflinge scheiden sich selbst in den betroffenen Starnberger Kirchengemeinden die Geister. «Wir haben Pfarreimitglieder, die sagen, du verkaufst damit das Ansehen der Kirche», sagt der Starnberger Stadtpfarrer Andreas Jall der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich schaue da von unten her drauf: Wir wollen Familien helfen in dieser hochpreisigen Gegend.»

Bei vier Taufen hat der Unternehmer Peter Löw, der sein Geld unter anderem mit Immobilien verdient hat, die 500 Euro bereits Eltern übergeben - üblicherweise bar in einem Umschlag. Insgesamt 20.000 Euro hat er für die Aktion unter dem Namen «Starnberger Schutzengel» für bis zu 40 Taufen bis Jahresende bereitgestellt. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Unternehmer sieht «einen kleinen Schubs»

Löw sagte der «Bild»-Zeitung, er sehe darin auch einen Anreiz, Kinder zu Gemeindemitgliedern zu machen: «Meine acht Kinder sind alle getauft. Ich habe mit jemandem aus dem Gemeinderat gesprochen. Er sagte, es habe in den letzten Monaten nur wenige Taufen gegeben. Da dachte ich mir: "Wie soll es denn in Zukunft weitergehen?" Wenn ein kleiner Beitrag dazu führt, dass Eltern einen kleinen Schubs bekommen und sich für die Taufe entscheiden, dann ist das doch etwas Schönes.» Der Unternehmer sprach in einer Mitteilung von einem «Zeichen der Verbundenheit mit der christlichen Gemeinschaft vor Ort».

Pfarrer: «Wir kaufen uns keine Christen»

Also eine Kopfprämie für katholische Täuflinge? So will Stadtpfarrer Jall die Aktion nicht verstanden wissen: «Wir kaufen uns keine Christen.» Die Region Starnberg sei teuer und viele Familien könnten sich selbst als Doppelverdiener in normalen Berufen kaum mal einen Urlaub leisten, betonte Jall. Der Landkreis Starnberg wird in Studien regelmäßig als Gegend mit besonders hohen Lebenshaltungskosten genannt.

Als Löw Hilfe angeboten habe, habe Jall ihm deshalb Eltern von Täuflingen als Beispiel genannt - und der Unternehmer habe die Aktion ins Leben gerufen. «Bei uns ging es konkret um Hilfe für Familien», betont Jall.

In den Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft löse das durchaus auch Kritik aus, sagt der Pfarrer. Der Regensburger Moraltheologe Rupert Scheule sprach gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) gar von einem «sakramentalen Kopfgeld». «Da existieren sehr unterschiedliche Sichtweisen», sagt Pfarrer Jall. «Da gibt es auch moralische Vorbehalte - aber Moral muss man sich eben manchmal auch leisten können.»

Die Kirchengemeinde vermittle bei der Aktion letztlich nur zwischen Löw als Geldgeber, der selbst Gemeindemitglied ist, und den betroffenen Eltern als Empfängern.

Ruft die Aussicht auf Geld mehr Interessenten auf den Plan?

Um keinen Tauftourismus oder ähnliche Mitnahmeeffekte auszulösen, habe man sich für einige Beschränkungen bei der Aktion entschieden. Das Geld gebe es nur für Täuflinge im Alter bis zu drei Jahren bei Familien, die in der Starnberger Pfarreiengemeinschaft gemeldet sind. Es sei auch nicht so, dass durch die Aussicht auf 500 Euro nun schlagartig viel mehr Taufen angemeldet worden seien, betonte Jall. «Die vier Taufen, bei denen das Geld schon übergeben wurde, waren auch schon ein halbes Jahr im Vorhinein angemeldet.»

«Am Ende des Jahres werden wir uns anschauen, ob die Aktion sinnvoll war oder nicht», sagte Löw der «Bild». Bei den Taufen gebe es für die Familien nicht nur Geld, sondern auch ein Stofftier und ein Evangelium. Letztlich gehe es bei dem Geld aus Sicht der Kirchengemeinde auch nur um ein weiteres Geschenk zur Taufe, sagt Jall. «Ich wünsche jedem das Geschenk des Glaubens, aber das soll in Freiheit geschehen - und nicht um Geld abzugreifen.»