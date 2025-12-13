Tatverdächtiger nach Angriff auf Mutter und Kinder gefasst

Messerstiche und -schnitte: Ein Mann soll im Ruhrgebiet eine Frau und ihre vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren angegriffen haben. Nach mehreren Stunden Fahndung wurde er festgenommen

Bergkamen (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Messerangriff auf eine Mutter und vier Kinder in Bergkamen hat die Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Er sei an seiner Wohnanschrift festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Dort habe sich der Mann im Keller versteckt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Bei dem Messerangriff waren eine 26-Jährige und ihre vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren schwerst verletzt worden. Der 20 Jahre alte Tatverdächtiger - mutmaßlich ein Bekannter der Mutter - soll die Familie am frühen Samstagmorgen in der Wohnung der Frau attackiert haben. Ein Motiv war zunächst unklar.

Nach dem Angriff floh der Verdächtige nach Angaben der Ermittler vom Tatort. Die Polizei leitete eine große Fahndung ein und veröffentlichte unter anderem Fotos von dem 20-Jährigen.

Bei den Kindern handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um drei Söhne im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie um eine Tochter im Alter von acht Jahren. Sie und auch die Mutter kamen in Krankenhäuser. Laut Staatsanwaltschaft war ihr Gesundheitszustand am Abend «stabil».