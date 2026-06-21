Die großartige Karriere von Angelique Kerber geht mit einem emotionalen Abschiedsspiel in Bad Homburg zu Ende. Tennis wird ihr Leben weiter bestimmen, das hat auch mit neuen Aufgaben zu tun.

Bad Homburg (dpa) – Angelique Kerbers neues Leben hat eigentlich schon vor ihrem Abschiedsmatch längst begonnen. Ihr kleiner Sohn Ben prägt es seit einem Jahr, mit seiner drei Jahre alten Schwester Liana hält er die Wimbledon-Siegerin von 2018 auf Trab. So ist der Familientrubel viel mehr geworden, der Jetlag und die Reisen zu auf der ganzen Welt verteilten Tennis-Turnieren viel weniger.

Ihre Karriere endete mit dem dramatischen Viertelfinal-Aus bei Olympia in der Hitze von Paris 2024. Doch ihr habe dieses Abschiedsspiel am Samstag bei den Bad Homburg Open gefehlt, um den Schlussstrich endgültig zu ziehen, um zu wissen, dass es vorbei sei, sagte Kerber.

«Das Kapitel ist geschlossen, und jetzt kann ich wirklich das neue Kapitel so richtig genießen und beginnen», kommentierte sie. «Es ist nicht so einfach, wirklich von der Bühne zu gehen, weil man diesen Sport einfach zu sehr liebt.»

Emotionaler Auftritt

Ihr Showmatch gegen die einstige Weltklasse-Tennisspielerin Ana Ivanovic bestritt sie bei schweißtreibenden bis zu 37 Grad Celsius. Es passte zu ihrem Paris-Drama, als ihr in der Hitze die Kräfte ausgingen und die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und Olympia-Zweite von 2016 ein weiteres Highlight verpasste. Es war Kerber-Abschiedswetter.

Berührt kämpfte sie nach dem nebensächlichen 6:3, 7:5 gegen Ivanovic mit den Tränen. Als Bilder ihrer Triumphe bei den Australian Open und US Open 2016 und Wimbledon 2018 über die Leinwand flimmerten und ihre enge Freundin Ivanovic würdigende Worte an sie richtete, wurde es für Kerber besonders emotional.

Die Erkenntnis von Agassi

Zuvor überraschten sie Video-Botschaften von Schlagersängerin Helene Fischer und den Tennis-Legenden Roger Federer, Rafael Nadal, Steffi Graf und Andre Agassi. «Das wissen wir in Deutschland manchmal nicht zu schätzen, was für ein Superstar Angie Kerber ist», sagte Boris Becker als Gast vor Ort angesichts der Prominenz der Gratulanten.

Nach dem gewonnenen ersten Satz tanzte Kerber mit ihrer Weggefährtin Andrea Petkovic zu Helene Fischers Hit «Atemlos». Ein wenig so, als wolle sie in ihr neues Lebenskapitel tanzen. «Du weißt es noch nicht. Aber das Leben wird besser», sagte Graf-Ehemann Agassi in seinen Grußworten.

Kerber: «Tennis ist weiterhin mein Leben»

Wie ihr neues Leben nun aussehe? «Ich glaube ganz normal, wie jetzt irgendwie von jedem von uns», antwortete sie. «Tennis ist weiterhin irgendwie gefühlt mein Leben», erklärte die Kielerin. Sie fliegt noch zu ausgewählten Legenden-Turnieren, sie betreibt in Polen eine Tennis-Akademie. Bei den Bad Homburg Open ist sie Sportdirektorin und kümmert sich in dieser Woche um die Belange der aktuellen Generation. Auch Wimbledon wird vom 29. Juni bis 12. Juli nicht ohne sie ablaufen, sie wird sie in der zweiten Woche als TV-Expertin für Amazon Prime Video im Einsatz sein.

Zuvor aber wolle sie bei einem Glas Wein ihren Abschiedstag und die vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren lassen. Sie habe den richtigen Moment für den Rücktritt gefunden – in Paris und mit diesem Abschiedsspiel. «Besser hätte ich mir das Ende nicht vorstellen können», sagte die gebürtige Bremerin. «Die letzten 20 Jahre waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Momenten, die für immer in meinem Herzen bleiben.»

Eine deutsche Tennisspielerin, die ähnliche Erfolge verspricht, ist derzeit nicht in Sicht. Dieses nächste Erfolgs-Kapitel im deutschen Frauentennis lässt auf sich warten – Kerber hat ihr nächstes Kapitel begonnen.