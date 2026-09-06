Rockmusik, Milchreis und Gespräche mit Pendlern: Der Spitzenkandidat der CDU gab sich im Wahlkampf gern hemdsärmelig und als jemand der anpackt.

Magdeburg (dpa) – Der CDU-Wahlkampf war stark auf die Person Schulze zugeschnitten – «ein Ministerpräsident für alle», hieß es auf den Plakaten. Kein Termin war ihm zu klein, um Bürger und Unternehmer zu treffen. Da war er der Sven aus Heteborn im Landkreis Harz. Spät am Abend saß Schulze häufiger in Talkshows, in den frühen Morgenstunden war er schon wieder dabei, mit Pendlern in Magdeburg am Bahnhof ins Gespräch zu kommen.

Erst im Januar übernahm Schulze von Haseloff

Mehrfach trafen er und AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auch im direkten Duell aufeinander. «Ich labere nicht nur, ich liefere», sagte der CDU-Politiker etwa in der MDR-Wahlarena. Der CDU-Politiker war in den vergangenen Monaten landauf landab in Sachsen-Anhalt unterwegs, gab sich dabei gerne hemdsärmlig. Seine Botschaft: Ich bin einer von hier, und während andere nur über Probleme reden – ich kümmere mich.

2021 ging er als frisch gewählter CDU-Landesvorsitzender in die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP und schmiedete eine Deutschland-Koalition. Danach wurde er Wirtschaftsminister, bevor er im Januar 2026 in der Staatskanzlei das Ruder vom langjährigen Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) übernahm. Nur sieben Monate blieben ihm, um an Bekanntheit und Profil zu gewinnen.

Der 47-Jährige hat jahrelang ehrgeizig darauf hingearbeitet, Ministerpräsident zu werden. Der Mann aus dem Harz durchlief viele Stationen einer klassischen politischen Karriere: von der Kommunalpolitik über den Landesvorsitz der Jungen Union bis hin zum Abgeordneten im Europäischen Parlament. Ursprünglich hat der studierte Wirtschaftsingenieur als Vertriebsleiter gearbeitet.

Borussia Dortmund, Milchreis, Rockmusik

Schulze ist Fußball- und Handballfan, er fiebert mit den lokalen Magdeburger Vereinen und Borussia Dortmund mit. Zudem mag er Milchreis und Rockmusik, Er kann aber auch bei Sido mitsingen. Beim Telefonieren dribbelt der CDU-Politiker gelegentlich mit dem Ball durchs Büro.