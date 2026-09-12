Der VfB Stuttgart verpasst es, nach Heimsiegen gegen Köln und Viking Stavanger seine Woche zu veredeln. Auswärts müssen sich die Schwaben im Landesduell geschlagen geben.

Sinsheim (dpa) – Der VfB Stuttgart ist nach seinem erfolgreichen Champions-League-Auftakt im Landesduell in der Fußball-Bundesliga gestrauchelt. Die Schwaben verloren bei der zuvor noch punktlosen TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2 (0:1) und mussten am dritten Liga-Spieltag die zweite Niederlage hinnehmen. Doppelpacker Adam Hlozek schoss indes Hoffenheim zum ersten Sieg der neuen Spielzeit (13. Minute/67.).

Für den VfB war der zwischenzeitliche Ausgleich von Maximilian Mittelstädt (48.) vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena zu wenig. Zu allem Überfluss mussten die Schwaben nach einer guten halben Stunde auf Mittelfeld-Taktgeber Angelo Stiller verzichten, der angeschlagen vom Rasen ging.

Konter zur Führung

Ohne Kapitän Deniz Undav in der Startelf hatte VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach Siegen gegen Köln und Stavanger die dritte Partie binnen acht Tagen begonnen. Die Schwaben hatten sich auf eine schwierigere Aufgabe als gegen den norwegischen Meister in der Champions League (3:1) eingestellt. Sie sollten damit Recht behalten – und gerieten per Konter früh in Rückstand.

Bambasé Conté leistete mit einem Pass in Tiefe die Vorarbeit für Hlozek. Und der tschechische Stürmer machte es diesmal vor VfB-Keeper Fabian Bredlow besser als noch knapp zehn Minuten zuvor. In der Anfangsphase hatte Hlozek den Ball knapp am Tor vorbei gespitzelt.

Stiller nach Behandlung am Knie ausgewechselt

Dem VfB fehlten in der Offensive die Ideen. Von einer Drei-Tore-Gala von Ermedin Demirovic binnen zwölf Minuten wie gegen Stavanger war nichts zu sehen. Der bosnische WM-Teilnehmer scheiterte bei zwei Chancen an Nationaltorwart Oliver Baumann. Zudem rettete TSG-Verteidiger Ozan Kabak einmal vor dem einschussbereiten Demirovic.

Nach einer weiteren Strafraumszene blieb Führungskraft Stiller liegen und fasste sich ans Knie. Der Nationalspieler spielte nach einer Behandlung nur kurz weiter – und wurde dann doch ausgewechselt.

Hlozek hätte für die TSG kurz vor der Halbzeit sogar erhöhen können. Zudem forderten die Gastgeber Elfmeter, der blieb jedoch zu Recht aus. Schiedsrichter Sven Jablonski ahndete das Vergehen von Hlozek, der schon vor VfB-Youngster Yanik Spalt mit der Hand am Ball gewesen war.

VfB trifft kurz nach der Pause

Nach der Pause agierten die Stuttgarter schwungvoller und belohnten sich schnell. Josha Vagnoman leitete den Konter zum Ausgleich über die rechte Seite ein. TSG-Keeper Baumann konnte zunächst parieren, war beim Nachschuss von Mittelstädt aber machtlos.

Die Schwaben drängten vorübergehend auf die Führung. Mit den Einwechslungen von Undav und Bilal El Khannouss wollte Hoeneß zudem frische Akzente für die Offensive setzen. Doch wie schon in der ersten Hälfte führte ein Konter mit einem steilen Pass auf Hlozek zum Rückstand.

Undav vergibt Ausgleich

In Köln und gegen Dortmund hatte die TSG Hoffenheim Führungen verspielt. Dass es diesmal nicht dazukam, lag auch daran, dass die Stuttgarter eine riesige Chance ausließen. Undav wollte vor dem Tor noch einmal querlegen, doch das Abspiel misslang.