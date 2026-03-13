Eishockey-Weltklassestürmer Tim Stützle reist mit den Ottawa Senators für zwei Partien gegen Chicago nach Düsseldorf. In den kommenden Jahren gibt es weitere NHL-Saisonspiele in Deutschland.

Düsseldorf (dpa) – Die weltweit beste Eishockey-Liga NHL kommt nach 15 Jahren wieder mit regulären Saisonspielen nach Deutschland. In der Woche vor Weihnachten (18. und 20. Dezember) finden in Düsseldorf die Partien Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle gegen die Chicago Blackhawks statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am WM-Standort 2027 mit. «Dies ist der Auftakt für mindestens drei weitere Jahre mit Spielen in Deutschland», sagte NHL-Vize-Chef Bill Daly.

Zuletzt hatte es 2011 in Berlin ein Spiel der Buffalo Sabres mit dem damaligen Nationalspieler Christian Ehrhoff gegen die Los Angeles Kings gegeben. Seitdem hatten NHL-Saisonspiele in Europa nur in anderen Ländern stattgefunden. Künftig soll es aber regelmäßig Spiele an wechselnden Orten in Deutschland geben.

NHL investiert 100 Millionen Euro in Europa

Dies ist Teil einer großen Marketingstrategie, mit der die NHL einen größeren Marktanteil in Europa erzielen will. Dafür sollen rund 100 Millionen Euro investiert werden. «Wir wollen unser Spiel auf allen Ebenen in Deutschland entwickeln», sagte Daly weiter.

American-Football-Partien der NFL finden bereits seit einigen Jahren regelmäßig in Deutschland statt, auch die Basketballstars aus der NBA waren zuletzt in Berlin zu Gast.