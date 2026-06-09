Alexander Zverev sollte das Zugpferd beim Stuttgarter Rasen-Tennisturnier sein. Doch der große Erfolg in Paris verhindert seine Teilnahme. Dennoch gibt es Chancen auf deutsche Profis im Viertelfinale.

Stuttgart (dpa) - Trotz der Abwesenheit von French-Open-Champion Alexander Zverev haben deutsche Tennisprofis beim Rasenturnier in Stuttgart Auftakterfolge gefeiert. Die beiden Routiniers Jan-Lennard Struff (36) und Yannick Hanfmann (34) schafften am zweiten Turniertag den Sprung ins Achtelfinale.

In einem unterhaltsamen Erstrundenmatch setzte sich Struff nach einem Satzverlust gegen den kanadischen Qualifikanten Alexis Galarneau 6:2, 6:7 (5:7), 6:3 durch und sicherte sich damit eine reizvolle Aufgabe. Im Kampf um den Viertelfinaleinzug trifft der Sauerländer auf den Kasachen Alexander Bublik, einen der Titelfavoriten der Boss Open. Bei den French Open hatte Struff mit einem Auftakterfolg gegen den Top-Ten-Spieler überrascht.

Auf dem Stuttgarter Weissenhof dominierte Struff zunächst klar gegen den zu fehleranfälligen Außenseiter Galarneau, der sich im Matchverlauf mehrfach spektakulär auf den Rasen warf, um den Ball zu erwischen. Nach dem verlorenen Tiebreak im zweiten Abschnitt sorgte Struff mit einem Break zum 3:1 im entscheidenden Durchgang für die Vorentscheidung.

Hanfmann freut sich über Rasentennis

Umkämpft war auch das Auftaktduell von Hanfmann. Nervenstark setzte sich der Karlsruher mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic durch und überzeugte mit 22 Assen. Zwei Matchbälle hatte Hanfmann bereits bei 5:4 im zweiten Satz, entschieden wurde die Partie aber erst im Tiebreak.

«Es war ein klassisches Rasentennismatch. Wir haben beide sehr gut serviert», bilanzierte Hanfmann. «Rasentennis ist immer etwas Besonders. Ich freue mich immer darauf. Es kommt meinem Spielstil entgegen.» In der Runde der besten 16 hat er nun gegen den Italiener Mattia Bellucci die Chance, erstmals das Viertelfinale in Stuttgart zu erreichen.

Darum ist Zverev nicht dabei

Fünf deutsche Tennisspieler sind in Stuttgart am Start. Grand-Slam-Gewinner Zverev sagte seine zunächst angekündigte Teilnahme erwartungsgemäß ab. Für ihn war die Zeit zwischen dem French-Open-Finale in Paris am Sonntag und dem 250er-ATP-Turnier in Stuttgart zu knapp. Die deutsche Nummer eins wird in der kommenden Woche im westfälischen Halle in die Rasensaison starten.