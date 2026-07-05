Am Rande einer Party in Essen kommt es zu einer Auseinandersetzung, ein Mann stirbt, es gibt mehrere Verletzte. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Essen (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Party in Essen ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann gestorben. Drei weitere Personen hätten Verletzungen durch eine Stichwaffe erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann wurde demnach festgenommen.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Toten um einen Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei ermittelt, wie der Mann ums Leben kam. Laut Polizei war am Rande der Veranstaltung mit etwa 150 Personen eine Personengruppe in Streit geraten.

Die Beamten waren in der Nacht mit vielen Kräften vor Ort. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.