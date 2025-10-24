Die harte Strafe für einen Fehler kostet Europameisterin Karina Schönmaier die mögliche WM-Medaille im Sprung. Der Titel geht nach Russland.

Jakarta (dpa) – Europameisterin Karina Schönmaier hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Jakarta die erste deutsche WM-Medaille am Sprung seit Oksana Chusovitina 2011 verpasst. Wegen eines Technikfehlers beim ersten Versuch wurde die 20 Jahre alte Chemnitzerin mit dem Abzug von 2,0 Punkten bestraft.

Schönmaier hatte nur eine Hand auf dem Sprungtisch statt wie vorgeschrieben beide Hände. Auch ein umgehender Protest ihres Trainers Anatol Ashurkov half nichts. Trotz eines tadellosen zweiten Sprungs reichte die Durchschnittsnote von 13,483 Zählern für beide Versuche nur zum fünften Platz.

Weltmeisterin wurde Anschelina Melnikowa mit 14,466 Punkten. Für die 25-jährige Russin, die als neutrale Athletin antrat, war es das zweite Gold nach dem Sieg im Mehrkampf am Donnerstag. Silber sicherte sich Lia-Monica Fontaine aus Kanada mit 14,033 Zählern vor Joscelyn Roberson aus den USA mit 13,983 Punkten.