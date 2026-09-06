Gladbachs Kapitän kritisiert die eigene Mannschaft nach der Heimniederlage gegen die SV Elversberg scharf. Ein früherer Gladbacher Spielführer springt dem Stürmer zur Seite.

München/Mönchengladbach (dpa) – «Weniger TikTok gucken», empfahl Gladbach-Kapitän Tim Kleindienst seinen Mitspielern nach der 3:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Elversberg. Dafür bekam er jetzt Unterstützung von einem Vorgänger.

Lars Stindl lobte Kleindienst für dessen Kritik. «Ich bin überzeugt, dass er diese Worte auch intern gewählt hat», sagte der frühere Gladbacher Kapitän in der Sendung «Doppelpass» des TV-Senders Sport1. Durch seine Kritik an seiner Gladbacher Mannschaft wolle Kleindienst «die Sinne schärfen und wachrütteln», sagte Stindl weiter.

Der aktuelle Gladbacher Spielführer Kleindienst hatte seine eigene Mannschaft nach der 3:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger scharf kritisiert. Der Stürmer sagte dem ZDF nach der Partie, das Team solle «schleunigst mal irgendwie den Fokus so hochfahren, dass der auch für 90 Minuten hält. Keine Ahnung, woran es liegt. Weniger TikTok gucken, oder was weiß ich. Ist mir eigentlich wurscht, was sie machen.»

Schon in Leipzig deutliche Worte von Kleindienst

Bereits nach der Auswärtsniederlage am ersten Spieltag bei RB Leipzig hatte Kleindienst das Auftreten der Fohlen kritisiert und von «Kindergarten-Fußball» gesprochen. Borussia Mönchengladbach steht nach zwei Bundesliga-Spieltagen noch ohne Punkte da.

Lars Stindl lief acht Jahre lange für Borussia Mönchengladbach auf. Für den Bundesligisten bestritt der 38-Jährige 271 Pflichtspiele und führte die Fohlen sieben Jahre als Kapitän auf den Platz.