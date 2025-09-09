Mit rätselhaften Instagram-Beiträgen machte Stefan Raab in den vergangenen Tagen von sich reden. Jetzt folgt die Auflösung.

Köln (dpa) – Entertainer Stefan Raab hat das Geheimnis um seine rätselhaften Instagram-Beiträge gelüftet und eine neue Show bei RTL angekündigt. Die neue Sendung heißt «Die Stefan Raab Show» und ist erstmals am nächsten Dienstag um 20.15 Uhr live bei RTL sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen, wie es von Raab und dem Sender hieß.

In den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen – etwa mit «.182.012» oder «+-*=:».

In einer am Dienstagabend veröffentlichten Insta-Story verkündete er nun, dass er eine gute und eine schlechte Nachricht habe. Die Gute sei, dass dienstags um 20.15 Uhr seine neue Show laufe. Die schlechte Nachricht sei: Im Anschluss gebe es trotzdem «Das Sommerhaus der Stars», scherzte er mit Blick auf die Trash-TV-Show. «Aber ich bereite euch gut darauf vor.»

In einem auf RTL+ veröffentlichten Trailer hieß es von ihm etwas drastischer: «Die Assis laufen jetzt später – um 20.15 Uhr komme erst mal ich.» Von RTL hieß es ergänzend: «Wir schaffen Platz für König Lustig!» Ursprünglich sollte die zehnte «Sommerhaus»-Staffel am 16. September bereits um 20.15 Uhr starten.

Neue Show nach Comeback blieb unter den Erwartungen

Vor einem Jahr hatte der frühere ProSieben-Star Raab («TV Total», «Schlag den Raab») eine lange Bildschirmpause beendet und bei RTL angeheuert. Seine Rückkehr galt als das deutsche TV-Ereignis des Jahres 2024. Seine Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» war dann mit großen Ambitionen gestartet, aber das Format erfüllte nicht die Erwartungen.

RTL beendete die Show in ihrer damaligen Form nach nicht einmal einem Jahr. RTL-Programmchefin Deutschland, Inga Leschek, kündigte an, gemeinsam mit Raab an einem neuen wöchentlichen Format arbeiten zu wollen, als Starttermin nannte sie diesen Herbst.

Kürzlich wurde bereits bekannt, dass Raab mit seinem früheren Sidekick Elton für eine neue RTL-Samstagabend-Show gemeinsam vor der Kamera stehen wird. Laut dem Sender und Raab Entertainment wird die Sendung im Winter mit dem Titel «Die Unzerquizbaren» zur Primetime im linearen TV ausgestrahlt und vorab bei RTL+ zu sehen sein.