Speyer (dpa) – Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Rheinbrücke führt derzeit zu längeren Wartezeiten. In Fahrtrichtung Hockenheim sei zunächst ein Auto auf dem linken Fahrstreifen auf ein anderes aufgefahren, teilte ein Sprecher der Polizei Mannheim mit. Zwei nachfolgende Fahrzeuge seien dann durch zu spätes Bremsen ebenfalls aufeinander aufgefahren.

Während am Morgen bei dem ersten Unfall lediglich Sachschaden entstand, wurden bei dem Folgeunfall nach Angaben des Sprechers zwei Personen verletzt. Zu ihrem Zustand könne man bisher keine Angaben machen, hieß es. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Infolge der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten war der betroffene Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Inzwischen sei die Strecke wieder frei. Es komme allerdings weiterhin zu einem Rückstau, sagte der Sprecher.