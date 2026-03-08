Nach dem knappen Erfolg in Köln gibt es noch in der Kabine deutliche Ansagen für die BVB-Profis. Trotz Überzahl und Führung gerät Borussia Dortmund ins Wanken.

Köln (dpa) – Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat seinen Spielern trotz des 2:1-Sieges beim 1. FC Köln mit Konsequenzen für eine zu lasche Einstellung gedroht. Laut Sportchef Sebastian Kehl kam es nach dem Spiel noch in der Kabine zu einer Standpauke. «Wir haben sehr intensiv diskutiert mit der Mannschaft. Da gab es gerade auch ein paar kritische Töne», sagte Kehl nach dem knappen Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen die abstiegsbedrohten Kölner, die eine Halbzeit in Unterzahl spielten.

«Das werden wir sicherlich aufarbeiten müssen», kündigte Kovac mit leicht heiserer Stimme an. Der Tabellenzweite war trotz einer 2:0-Führung und nach einer Roten Karte gegen Kölns Jahmai Simpson-Pusey (45.+2) in der Schlussphase noch arg unter Druck geraten. «Ich kann nicht zufrieden sein. Denn wir haben in der letzten Wochen gegen Bayern München ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich erwarte von meinen Spielern, dass sie gegen egal welchen Gegner auf demselben Niveau sind», schimpfte Kovac.

Spieler setzen Kovacs Anweisungen nicht um

«Wir haben all das, was wir in der Halbzeit besprochen haben, nicht umgesetzt. Das kann nicht sein. Das kann nicht unser Anspruch sein. Wenn jeder irgendwo einen Meter weniger macht, sieht es so aus, wie es eben auch aussieht», befand Kovac weiter.

Durch das 2:3 in der Vorwoche gegen die Bayern hat sein Team mit nun elf Zählern Rückstand wohl die Minimalchance auf den Titel verspielt. Da der BVB auch in der Champions League und im DFB-Pokal ausgeschieden ist, droht ein zähes Saisonende für die Dortmunder.