Beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Villarreal fehlen zwei BVB-Stammkräfte. Trainer Kovac äußert sich dazu. Der 54-Jährige gibt zudem ein Verletzungsupdate.

Dortmund (dpa) – Offensiv-Neuzugang Konstantinos Karetsas und Außenbahnspieler Daniel Svensson sind bereit für den Champion-League-Auftakt von Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal. «Die beiden sind kerngesund. Das heißt, sie sind eine Alternative für das morgige Spiel», sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Der 18 Jahre alte Grieche Karetsas und sein schwedischer Teamkollege Svensson hatten am Vormittag nicht mit der Mannschaft trainiert.

Verzichten muss Kovac dagegen neben den verletzten oder gesperrten Emre Can, Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini auch auf Filippo Mane. Der Abwehrspieler hat mit einer Muskelverletzung zu kämpfen. Der 21-Jährige werde erst nach der Länderspielpause im Oktober wieder zur Verfügung stehen, sagte Kovac.